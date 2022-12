“Mi dispiace per Cristiano, è uno dei 3 giocatori più forti della storia, per quello che ha dimostrato, che è stato, avrebbe meritato un finale di carriera diverso. Mi dispiace anzitutto a livello umano, per l’uomo che è. Un giocatore del suo livello è giusto che smetta quando vuole ma bisogna essere lucidi e capire quando è il momento più adatto. Fossi stato compagno di CR7 al Manchester United, avrei accettato la sua decisione. Sono un professionista, che lui voglia o meno rimane in squadra, io continuerei a dare tutto per la maglia”. E' quanto dichiarato da Federico Bernardeschi su Cristiano Ronaldo, ex compagno alla Juve, in diretta sul canale Twitch di Cronache di Spogliatoio.