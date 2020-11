Berna, è tutto qui? No, è tutto in Nazionale. Federico Bernardeschi si riprende ancora una volta in azzurro e i giudizi dei giornali lo esaltano da una parte e dall'altra palesano il "blocco psicologico" a cui è sottoposto quando gioca in maglia Juventus. "Tutto un altro atteggiamento mentale rispetto a certe amnesie che ancora la appesantiscono durante le gare della Juve", scrive Tuttosport, che pure gli concede un bel 6.5. Più generosa La Gazzetta dello Sport, viaggia sul 7. Anche qui: "Liberato dal 'peso' della maglia Juve ritrova coraggio, movimenti e tiro vincente. In azzurro non ha mai tradito". Leggi tutte le pagelle nella gallery dedicata.