Federico Bernardeschi oggi compie 27 anni e la Juventus, dopo la rituale foto di buon compleanno, ha pure pubblicato stamattina un video con tutte le giocate migliori dell'esterno ex Fiorentina con la maglia bianconera. Un minuto di gol, esultanze, dribbling e tocchi di fino di un giocatore che milita nella Juve dal 2017 e, pur non riuscendo a mettere sempre in mostra efficacemente tutte le sue doti, ha dato il suo contributo alla causa juventina.