Le parole di Federico Bernardeschi ai canali ufficiali della Nazionale italiana:



ITALIA-ARGENTINA – “Quando incontri una Nazionale così forte è sempre meraviglioso, in più siamo a Wembley e c’è un trofeo in palio. Una grandissima partita tra due grandi squadre con tanti campioni, qualcosa di bello da vivere e giocare”



CHIELLINI - “Uno di quei giocatori e uomini che ce ne sono pochi, per quello che ha trasmesso a questa maglia e a quella del suo club, la Juventus. Ha trasmesso mentalità, il senso del sacrificio, del lavoro, abbiamo imparato tanto da lui, a livello umano e professionale. Quando chiudo gli occhi lo vedo che alza il trofeo a Wembley, un’immagine che mi porterò dentro tutta la vita. Anche quando lo vedi salvare in area e lo vedi che esulta come se avesse segnato, mancherà tanto”



EUROPEI - “L’Italia ha dimostrato ancora una volta che nelle difficoltà sa ricompattarsi. Dobbiamo ripartire da quello, purtroppo la delusione è tanta, abbiamo subito il contraccolpo ma sappiamo come rialzarci e andare avanti”