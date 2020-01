I vecchi saggi hanno ragione da vendere quando dicono che di insoddisfazione si guarisce solo attraverso il cambiamento. E in questo, e in tanti altri sensi, Maurizio Sarri non è nient'altro che un vecchio saggio. Se un giocatore mostra doti importanti, rimanendo però soltanto un potenziale,Accorciargli - o aumentargli - il raggio d'azione. Fargli prendere margine e confidenza con un'altra parte del gioco, e di se stessi.Quanto teorizzato da Allegri si sta concretizzando con Sarri. I due tecnici sono sì lontani nel pensiero, ma in Bernardeschi hanno colto insieme l'essenziale: Federico deve arretrare per dare il meglio. Vicino alla porta, sinistro a parte, ha poco da condividere con giocatori che fanno dell'ultimo passaggio il loro pensiero più efficace. "Abbiamo iniziato il lavoro di Bernardeschi come interno destro", dice Sarri in conferenza . Che suona come campanello di mercato? Anche. Ma anche come nuovo inizio, boccata d'ossigeno, altra e ghiotta chance per rivalutare un giocatore (non solo in termini economici) fermatosi a quella grandiosa prestazione contro l'Atletico Madrid. E' passato un anno, dovrà passare un altro Bernardeschi. Per resistere all'arrivo di Kulusevski e alle troppe critiche che hanno schiacciato la sua indiscutibile qualità.