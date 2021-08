Massimiliano Allegri sta pensando a un nuovo ruolo perin vista del debutto in campionato contro l'Udinese previsto per domenica. Per la prima gara di Serie A l'allenatore è alle prese con l'emergenza a centrocampo tra squalificati, infortunati e Locatelli non ancora pronto; così sta pensando di schierare Bernardeschi mezz'ala e di riprovare l'esperimento Ramsey regista, anche se nelle ultime amichevoli non è andato benissimo.