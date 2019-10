Roberto Mancini prova l'Italia che dovrà scendere in campo per le sfide contro Grecia e Liechtenstein. Bonucci farà coppia con Romagnoli al centro della difesa, la novità può essere il ruolo dell'altro juventino Bernardeschi. Il ct, infatti, secondo La Gazzetta dello Sport, ha provato Berna da mezz'ala destra nel 4-3-3 insieme a Jorginho e Verratti. Proprio lì dove Maurizio Sarri vorrebbe farlo giocare, ma, per esigenze di squadra, ancora non è riuscito.