Nuova vita per Federico Bernardeschi. Ancora alla ricerca dell'esplosione definitiva, con l'arrivo di Andrea Pirlo l'ex Fiorentina cambierà ruolo. Non giocherà più sulla trequarti dove l'aveva provato Sarri l'anno scorso, il nuovo allenatore della Juve lo vede esterno a sinistra in un centrocampo a quattro (o a cinque). Una nuova posizione per provare a sfruttare al massimo tutte le sue qualità, che non è ancora riuscito a mettere in mostra del tutto nella sua avventura bianconera. E già oggi col Verona potrebbe giocare nel nuovo ruolo, per il quale è in ballottaggio con Frabotta.