Un doppio ostacolo per l'affare Federico Bernardeschi-Napoli: secondo Tuttosport, la volontà del giocatore è di restare alla Juve. Inoltre, l'attaccante bianconero ha affidato i suoi diritti di immagine a una società terza: serve, in questo caso, convincere De Laurentiis. Intanto, il giocatore ha intenzione di cambiare procuratore sportivo: l'ultimo nome che gravita attorno a Bernardeschi è quello di Mino Raiola, che con la Juventus ha curato (in ordine cronologico) l'uscita di Matuidi e l'arrivo incredibile di De Ligt nella scorsa estate.