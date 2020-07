Federico Bernardeschi è pronto a voltare pagina e lasciare la Juventus. L'esterno d'attacco bianconero potrebbe rientrare nell'affare Milik con il Napoli ma ci sono dei nodi legati ai diritti d'immagine che vanno risolti. Nel frattempo, il giocatore sta cambiando agente: non sarà più Beppe Bozzo ad occuparsi degli interessi di Bernardeschi, che ha già avuto contatti con Federico Pastorello e con Giovanni Branchini.



PISTA NAPOLI - Come detto, il Napoli è la prima ipotesi per il futuro dell'ex Fiorentina. Dopo una richiesta di 40 milioni di euro cash senza contropartite per Milik da parte del Napoli, il presidente De Laurentiis ha aperto a un possibile scambio e il giocatore messo sul piatto dalla Juve convince tutti. Gattuso in primis, che ha individuato proprio in Bernardeschi il profilo ideale per sostituire Callejon in uscita dal Napoli. L'unico ostacolo, al momento, è il nuovo accordo che il classe '94 ha firmato con ​con la Roc Nation di Jay-Z per la cessione dei diritti d’immagine. Una decisione che ha fatto storcere il naso al presidente del Napoli, che su quest'aspetto vuole avere il massimo controllo. Una questione che dovrà gestire il nuovo agente di Bernardeschi, che intanto saluta Bozzo e riflette a chi affidarsi.