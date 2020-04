8









Federico Bernardeschi si racconta a The Athletic: "Ogni mattina alle 8.30 ho guardo il tg, è la prima cosa che faccio. Credo che l’informazione sia veramente importante, sapere cosa sta accadendo intorno a te, qual è il momento di difficoltà e avere una speranza ogni mattina di sentire notizie e cose positive che magari al giorno prima non c’erano. Ne stiamo venendo fuori piano piano ma ancora c’è tanto da fare. Medici? Ho i brividi mentre racconto quello che fanno con gli infermieri per aiutare il prossimo. E’ un miracolo umano quello che stanno continuando a fare per tutta la popolazione".



BUONISTA – "Per me è un complimento. Nel mondo di oggi credo dovrebbe esserci più umanità e meno egoismo rispetto a tutte le scelte e tutte quelle che sono le decisioni più importanti di noi a livello governativo e politico. Bisognerebbe pensare di più a quelle famiglie che in questo momento sono in difficoltà invece che vedere il proprio orticello di casa, questa situazione spero ci abbia fatto capire questo".



SPESA SOSPESA - “Come è nata l’idea? Stavo guardando dei video sul telefono con la mia compagna e abbiamo detto ‘cavolo è proprio un periodo di grande emergenza’. Abbiamo visto gente che non riusciva a fare la spesa perché aveva finito i soldi. So cosa vuol dire fare sacrifici, so cosa vuol dire avere una famiglia che fatica ad arrivare a fine mese e allo stesso tempo fa di tutto per realizzare i tuoi sogni e le tue ambizioni”



GIORNATA TIPO – “Mi alzo verso le 8.30, mi preparo e faccio colazione, prendo la mia bimba in braccio e mi aiuta, le faccio vedere tutto quello che faccio. Sto un’oretta con lei dopodiché mi vado ad allenare per la prima seduta in casa. Dopo l’allenamento mi faccio una doccia, pranzo e dopo sto tutto il pomeriggio, dalle 1 alle 6 con la mia bimba. Giochiamo, poi lei si riposa un po' e io guardo un po' di tv. Cosa? Serie tv: La Casa di Carta e The Last Dance. Dopo la seconda sessione mangio con la bimba e la mia compagna e poi la sera mettiamo la bimba a dormire e ci rilassiamo sul divano, guardiamo dei film e andiamo a letto perché la bimba ci ha distrutto”.



CHITARRA – “Più che suonare lo chiamerei proprio schitarrare. Mi piacciono molti gli ACDC, i Red Hot Cilli Peppers, i Nirvana…”



ARTE – “Bansky per me è un genio. Di solito escono quando muoiono. Lui è riuscito ad essere in vita, essere famoso ma allo stesso tempo non lo conosce nessuno. È pazzesco, è follia è un genio dell’arte e del marketing”.



MONDO MIGLIORE PER LA FIGLIA – “Lavoro oggi per il suo mondo di domani. Questa è la mia idea, fare qualcosa di positivo per lei e per tutte quelle generazioni che verranno dopo di noi. Stavamo pian piano, sempre più perdendo i nostri valori. Per molto tempo non abbiamo mai rispettato l’ambiente e il prossimo. Questa situazione credo ci abbia fatto riflettere su quello che può essere il mondo del domani. È ora di darci una svegliata, siamo ospiti su questo pianeta, dobbiamo far si che tutto quello che ci circonda in natura sia amalgamato con noi”.



FUTURO – “Mi ha colpito vedere tutta l’Italia alle sei di sera che si è messa sul balcone a cantare l’inno, tutti insieme. Vuol dire che come paese siamo uniti, siamo una bella nazione. Spero che appena finisca tutto questo si possa tornare nelle piazze a festeggiare, cantare, urlare e a gioire tutti insieme per essere usciti da questa situazione”.