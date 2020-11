Come riporta Tuttosport, è possibile che il definitivo rilancio di Bernardeschi avvenga… al di fuori della Juventus. Federico ha ritrovato tutto il suo estro con la Nazionale nelle partite contro Estonia e Polonia, cosa che fatica a mostrare con i colori bianconeri, ormai da diverso tempo. Pirlo lo vede come esterno a tutta fascia, finora ha avuto poche occasioni e chissà che non possa averle altrove. Paratici, assieme alla regia di Raiola, sta ragionando sul futuro del ragazzo di Carrara, dato che non mancano interessamenti in Italia, Spagna e Inghilterra.