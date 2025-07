Bernardeschi-Bologna, l'ad Fenucci spiega il colpo. E c'è la data dell'arrivo in Italia

Getty Images

è prossimo ad accasarsi al, dopo l'esperienza esotica al Toronto che ha fatto seguito agli anni vissuti alla Juventus . A confermare l'imminente approdo dell'ex bianconero nella squadra rossoblù di Vincenzo Italiano, dove troverà anche Ciro Immobile, è stato l'ad del club, come riportato da TMW: "Potrebbe già arrivare nel fine settimana per svolgere le visite mediche? Siamo ai dettagli, una volta sistemati quelli potremmo considerare l'operazione conclusa. Manca poco, diciamo che potrebbe arrivare presto".

Perché il Bologna ha preso Bernardeschi

Il dirigente ha poi spiegato perché in casa Bologna si sia deciso di puntare su di lui: "L'idea era quella di avere giocatori di esperienza in più in un reparto che ora si presenta di assoluto livello. Questo complice il fatto che giocheremo molte partite e avevamo la necessità di allungare la rosa". Bernardeschi, dunque, è ormai pronto a iniziare una nuova avventura in Italia, dove ritroverà da avversaria la Juventus con cui negli anni si è ritagliato tante soddisfazioni.