Federico, ex Juve, ha parlato così del suo periodo bianconero: “Ricordo che a Firenze avevo lasulle spalle. E quanto mi sarebbe piaciuto replicare alla Juventus! Non è potuto accadere per mille dinamiche, che però non dipendono da me. Io non posso impuntarmi nulla, a livello individuale“.? - “No, devo dire di non avere rammarico. Sicuramente, però, potremmo stare a parlare di quello che avrei potuto dare di più. Ed effettivamente è così. Chiesa? Calciatore giovane e fortissimo, speriamo che torni come prima”, dice a RadioBianconera.