Tra i giocatori in uscita in casa Juventus, ci potrebbe essere Federico Bernardeschi. Mai realmente tra i primi della classe, piace a diverse squadre italiane e all’estero, per questo può fungere da utile pedina di scambio. C’è anche chi è disposto anche alla soluzione cash per l’esterno ex Fiorentina. Da qualche giorno è emerso l’interesse dell’Atletico Madrid di Diego Simeone che ne apprezza particolarmente le qualità, e stando quanto riporta Don Balon l’intesa tra le parti potrebbe essere raggiunta a 35 milioni di euro.