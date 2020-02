Federico Bernardeschi parla a ruota libera in occasione dell’evento “Nike for school”: non solo il nuovo ruolo, da mezzala, il talento della Juve ha anche commentato le tante voci che lo volevano lontano da Torino nell’ultima finestra di mercato. Sia uno scambio col milanista Paquetà che quello con Rakitic, con il Barcellona. Sull’interesse del club catalano, come riportato da Tuttosport, Bernardeschi ha detto: “Il loro interesse mi ha reso orgoglioso, è normale. Ma faccio già parte di un top e a me di mercato nessuno ha mai detto nulla, concretamente”. Sul proprio futuro alla Juve invece ha dichiarato: “Sinceramente a me nessuno ha mai detto nulla, non hanno mai parlato di mercato: io ho un contratto con la Juve, per me non è un problema, io sto bene a Torino. Poi vedremo più avanti ma la società non mi ha mai parlato di mercato. Anzi, si è sempre detto l'opposto quando sono state rivolte alcune domande sulla mia possibile cessione. E questo mi ha fatto molto piacere”.