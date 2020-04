1









Un messaggio di speranza. Non solo: un aiuto concreto. Abbiamo già raccontato degli 80mila euro raccolti da Federico Bernardeschi per aiutare gli ospedali in prima linea contro il coronavirus: un gesto meraviglioso, che non rimarrà caso isolato. L'esterno bianconero ha stretto un accordo con Carrefour, mettendo soldi, voce e volto per lanciare l'iniziativa 'Spesa sospesa'. L'idea si rifà alla tradizione napoletana del caffè sospeso: si pagano due consumazioni, una destinata a chi si avvicina al banco non potendoselo permettere. Un istante di pura generosità.



IL VIDEO - "Nelle ultime settimane ho ricevuto molti messaggi e letto storie di persone in difficoltà. Anche solo nel fare la spesa. Per questo, ho deciso di dare il mio contributo, collaborando con Carrefour e Banco alimentare per sostenere l'iniziativa", le parole di Federico, che attraverso Twitter ha lanciato il video pubblicitario (lo trovate qui in basso).



IL MESSAGGIO - Ecco il messaggio contenuto nel video: "Mi è sempre piaciuta l'idea del caffè sospeso. Offrire il caffè a una persona che arriverà dopo di te, che non conosci, ma che sai che non può pagarlo, è un gesto pieno di signfiicato. Il momento che stiamo vivendo è complicato, le persone che sono in difficoltà sono tante. Troppe. C'è chi non riesce a fare la spesa per la propria famiglia, per questo collaboro con Carrefour Italia per lanciare la spesa sospesa. L'ho trovata un'idea grandiosa e ho scelto di farne parte e dare il mio contributo. E' il momento di darci una mano, anche se distanti".