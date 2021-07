L'esterno della Juventus ha reagito con un commosso "Grazie casa" e poi, come riportato dall'Ansa, ha aggiunto: "Sono orgoglioso di essere qui a Carrara, casa mia. Questo riconoscimento riempie di gioia me e la mia famiglia perché qui ho imparato i valoro della vita, che sono i più importanti. So di essere un esempio per tanti giovani ed è una responsabilità; non sbagliare è impossibile. Io cerco di fare del mio meglio per quei bambini che stanno crescendo con il sogno del pallone. E a loro vorrei dire di non arrendersi mai, perché nelle difficoltà vengono fuori l'uomo, il sogno, il cuore e la passione. Qualsiasi cosa accada in futuro, non smettete mai di cercare la vostra strada".