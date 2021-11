Federico, a DAZN, commenta Salernitana-Juve."Sono contento perché questa sera era fondamentale vincere, fare una prestazione da Juventus, solida. Fare gol e non subirne soprattutto. Credo che abbiamo fatto il nostro lavoro e l'abbiamo fatto molto bene"."Quello di stasera è giusto? Per me sì, mi piace entrare nel campo da mezzala e trequarti. Mi piace a sinistra, a destra rientrerei ma ero più accentrato e per me lì è una posizione in cui mi trovo molto meglio. Ho molte più possibilità, anche di fraseggiare con i compagni, di scambiare posizioni. Non vuol dire rimanere dentro, ma svariare, l'importante non essere sempre larghi"."Credo che nella vita ci siano due momenti: ricevere e dare. Questo è il momento di dare alla società e ai tifosi, partendo da stasera. Questa sera abbiamo fatto questo. E' un momento delicato, lo sappiamo, il presidente ci ha fatto un discorso, noi siamo sereni e pensiamo al campo. Credo che da questa sera dobbiamo - ed è partita per me - fare una rincorsa d'orgoglio. E' importante dimostrare, dobbiamo fare quello"."C'è preoccupazione? Noi siamo tranquilli. Sembra davvero una follia, ma è così. Il presidente ci ha tranquillizzato, il mister ci ha tranquillizzato. Noi pensiamo al campo, alle situazioni extra calcio ci penseranno il presidente e i dirigenti".