Dopo aver sciolto il nodo Dybala, ora in casa Juve si pensa a risolvere anche le algtre situazioni contrattuali prossime alla scadenza. Una di queste è quella legata al futuro di federico Bernardeschi, ancora alle prese con il rinnovo che, stando agli avvenimenti degli ultimi giorni arriverà difficilmente. Ecco che dunque, il Campione d'Euroa in carica avrebbe iniziato a guardarsi attorno con alcune squadre che sarebbero interessate alle sue prestazioni. Su tutte ci sono le due romane Lazio e Roma, con quest'ultimi che affonderebbero il colpo solo nel caso in cui il giocatore di Carrara si svincolerà a zero. Diversa invece la situazione per i biancocelesti, i quali vedono l'ostacolo maggiore nell'ingaggio attualmente percepito dal giocatore, considerato troppo elevato dalla dirigenza laziale.