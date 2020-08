Ipotizzare Federico Bernardeschi come quinto di centrocampo nella nuova Juve di Andrea Pirlo, non è un azzardo. Ma paragonarlo a Gianluca Zambrotta, come ha fatto questa mattina Tuttosport, seppure corretto dal punto di vista tattico suona blasfemo considerando la grande stima che si nutre per l'ex campione del Mondo, e la scarsa considerazione (per usare un eufemismo) che accompagna il jolly di Carrara, che almeno da un paio d'anni delude e non poco. Così il popolo di Twitter si è scatenato, stamattina, di fronte a questa ipotesi. Se poi aggiungiamo che si parla anche di spostare Danilo nella difesa a tre… potete immaginare il disorientamento.