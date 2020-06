Federico Bernardeschi è una delle possibili cessione della Juventus. Resta viva l'ipotesi di uno scambio con la Roma per provare ad arrivare a Lorenzo Pellegrini o Nicolò Zaniolo, due giocatori da tempo nel mirino bianconero. In attesa dell'apertura ufficiale del mercato fissata per il 1° settembre, vediamo quali sono le quote dell'addio di Berna alla Juve: il trasferimento alla Roma per i bookmakers è dato a 3,00. La cessione di Bernardeschi in giallorosso si potrà giocare fino alle 23 del 5 ottobre, data di chiusura del mercato.