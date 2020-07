Bernardeschi ha di fronte a sé le ultime occasioni per riscattare una stagione altamente deludente: il bottino del fantasista bianconero parla di un solo assist in 26 gare di A. Come scrive il Corriere, di chance durante la stagione ne ha avute molte (cambiando anche ruolo), ma non è mai riuscito ad incidere. Sarri l’ha sempre difeso, sottolineandone l’importanza per gli equilibri della squadra e proteggendolo di fronte a qualche fischio dello Stadium a inizio stagione. Fischi che però Bernardeschi sembra portarsi dentro o, perché anche senza la pressione del pubblico, il rendimento non è migliorato. ​Bernardeschi è uno di quei calciatori sacrificabili sul mercato, in uno scambio oppure per un’offerta importante.