Federicoe un futuro ancora da scrivere. L'ex trequartista della Juventus ha rotto il silenzio sui social: "Al momento non ho firmato con nessun club. Quando lo farò sarò io stesso a comunicarlo. Grazie".Stando a quanto raccolto nelle ultime ore, però, Federico sarebbe a meno di un passo dal vestire la maglia del Toronto. Tra le parti mancherebbe infatti soltanto la firma del giocatore, pronto a volare in Canada per la nuova avventura in MLS.