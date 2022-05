Come racconta il Corriere dello Sport, Federico Bernardeschi, ha caratteristiche che tornerebbero utili al Napoli, sempre restando nell’orbita di Mertens, sa industriarsi, e ad alti livelli, su una fascia e anche sull’altra, ha la tendenza pure a starsene tra le linee e tutto questo a costo zero. Il Napoli non ha voluto buttar via giornate altrimenti vuote ed ha provveduto anche con il management dell’ex juventino a farsi una chiacchierata.