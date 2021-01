Il commento flash di Federico Bernardeschi all termine del primo tempo di Juventus-Genoa degli ottavi di finale di Coppa Italia, terminato sul 2-1 per i bianconeri grazie alle reti di Kulusevki e Morata, cui ha fatto seguito il gol di Czyborra. Così Bernardeschi ai microfoni Rai a bordocampo: "Abbiamo disputato un grandissimo primo tempo, peccato per il loro gol venuto alla prima occasione che hanno avuto. Noi dobbiamo continuare su questa strada perché abbiamo fatto grandi cose a livello offensivo, ma anche difensivo: siamo stati stretti, corti e compatti. Questa è la Juve che vogliamo vedere, questa è la Juve che siamo!"