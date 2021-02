1









All'intervallo di Inter-Juventus, semifinale di andata di Coppa Italia, sul punteggio di 2-1 per i bianconeri per la doppietta di Cristiano Ronaldo a ribaltare il vantaggio Lautaro, nella consueta intervista a bordocampo ha espresso le sue impressioni ai microfoni della Rai l'esterno juventino Federico Bernardeschi: "Partita diversa da quella di campionato: dispiace essere andati sotto alla loro prima occasione in trasferta, ma abbiamo risposto da grandissima squadra quale siamo, fatta di grandissimi campioni. Questo è l'importante! Il secondo tempo sarà ancora più duro."