Lanciato da titolare sulla fascia sinistra da Allegri in Juventus-Sampdoria, 2-1 per i bianconeri all'intervallo, Federico Bernardeschi è stato interpellato da Sky Sport al fischio finale del primo tempo.

Queste le parole di Bernardeschi su questa metà di gara: "Peccato, abbiamo disputato una grandissima frazione senza mai farli tirare in porta, abbiamo pure avuto tante occasioni per raddoppiare non sfruttare, e poi dopo aver segnato il rigore abbiamo incassato questa rete da calcio d'angolo al 44'. Ma abbiamo giocato da Juve davvero aggressiva e di carattere, continuiamo così!"