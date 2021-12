Così Federicoal 45' di Bologna-Juventus, ai microfoni di DAZN."Bisogna chiuderla, è una partita rischiosa. Sono bravi nelle ripartenze, non possiamo tenerla sull'1-0. Bisogna chiuderla".Bernardeschi, con un gran filtrante quasi no look, in questo freddo tardo pomeriggio al Dall'Ara ha messo a segno un altro assist, per Morata come accaduto già a Salerno, dimostrando come con Max Allegri riesca a trovare la propria dimensione e la propria fiducia. Ma come ricorda lui stesso, c'è da giocare tutto un secondo tempo...