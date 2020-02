"I momenti difficili sono fatti per essere superati". Esordisce così, Federico, attraverso il suo profilo Instagram. L'esterno bianconero, che non sta trovando tanto spazio nelle ultime uscite, ha voluto ugualmente dimostrare vicinanza alla squadra di cui fa orgogliosamente parte: "È questa la mentalità che ci ha sempre contraddistinto e che porteremo in campo domenica, ritrovando grinta ed entusiasmo, con un solo pensiero: vincere. Non sarà uguale a porte chiuse, ma sarete lo stesso al nostro fianco", il prosieguo del suo post social.