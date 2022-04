3









Federico Bernardeschi sembra vicino a lasciare la Juventus. Un addio a parametro zero a fine stagione, con una scelta portata avanti da Arrivabene e Cherubini, che non hanno mandato segnali sul rinnovo del contratto in scadenza il prossimo 30 giugno. I 4 milioni che guadagna attualmente sono troppi per la volontà di investimento della Juventus, e nonostante la volontà di abbassare le richieste dell'esterno azzurro, dalla dirigenza continua a filtrare la volontà di non proseguire insieme. E ORA? - così, l'agente Federico Pastorello è al lavoro per trovargli una nuova sistemazione: il Milan? Non c'è riscontro, riporta calciomercato.com, ma Premier League e Inter proseguono con gli interessamenti. Ai nerazzurri è stato offerto, ma restano da capire le richieste economiche. Il nuovo procuratore aveva trovato una bozza d'accordo per restare alla Juve sulla base di un triennale da 2,5 milioni più bonus, ma la strada sembra complicarsi. E Marotta ha le idee chiare: è il più esperto in termini di parametri zero, ma non vuole fare follie.