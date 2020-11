Dopo tre diverse gestioni, si può affermare come il talento di Bernardeschi non si sia mai espresso nella sua avventura con la Juventus. Solo con Allegri si sono visti sprazzi di pura classe, pochissimi con Sarri e poche chance con Pirlo. L’ex Fiorentina si è recentemente esaltato con la maglia della Nazionale, ultimo trampolino di lancio per far ricrede la Vecchia Signora, che comunque pianifica una sua ipotetica cessione. Stando a quanto riporta il Corriere della Sera, Bernardeschi potrebbe essere ceduto già nel mese di gennaio, anche in prestito, perché di questi tempi liberarsi di un ingaggio di 4,5 milioni di euro non sarebbe una cattiva idea.