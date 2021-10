Federico Bernardeschi giocherà titolare in Juventus-Roma, largo a sinistra nel 4-4-2 di mister Allegri, che ieri in conferenza stampa lo ha invitato a non accontentarsi ed esprimersi con più continuità. Queste le affermazioni di Bernardeschi nel prepartita di JTV: "Cosa dobbiamo fare? Mi viene una risposta: la Juve.Sappiamo che la Roma è una grande squadra, ma qua siamo in casa nostra. Allegri ci ha dato tante indicazioni e dobbiamo metterli in difficoltà, contro avversarie di questo calibro bisogna gestire bene la palla e i momenti della partita. E cercheremo di metterli in difficoltà nei loro punti deboli".