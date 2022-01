Le parole di Federico Bernardeschi a Juventus Tv: "Questa sera l'obiettivo è vincere. La risposta più scontata ma è la verità. Non sarà semplice ripartire col Napoli e stasera dobbiamo fare la Juventus. Questa settimana abbiamo lavorato molto bene, dal punto di vista fisico e dell’atteggiamento. Quando lavori sodo, lavori duro, durante l’anno te lo ritrovi. Loro sono una grande squadra, bisogna avere rispetto e avere pazienza. Ma siamo in casa nostra e dobbiamo fargli capire che siamo qui per vincere".