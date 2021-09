Dopo Juventus-Sampdoria 3-2 Federico Bernardeschi ha parlato anche a JTV. "Abbiamo fatto una grandissima partita, soprattutto il primo tempo. Poi abbiamo incassato una rete da corner prima dell'intervallo che non meritavamo. Ma è un momento così, va bene, la cosa più importante era portare a casa i 3 punti davanti ai nostri tifosi!"

LE RICHIESTE DI ALLEGRI - "Aiutare la squadra e mettere in campo le mie qualità. Quando gioco a sinistra faccio un tipo di gioco, a destra invece posso rientrare sul piede mancino e posso giocare in maniera differente. Ma vanno bene entrambe le cose, l'importante è aiutare la squadra a vincere come oggi".

COSA MANCA - "Creiamo tantissimo ma concretizziamo poco, dobbiamo riflettere su questo. Non si può soffrire così ogni volta fino al 90' come oggi, alcune gare bisogna chiuderle subito e gestirle. Ancora evidentemente non siamo pronti a questo, ma l'importante è essere lì e aver trovato la prima vittoria casalinga".

IL GRUPPO - "Ci sono grandi uomini e grandi giocatori, che devono avere il tempo di conoscersi meglio. E il grande gruppo si vede nelle difficoltà. Ne stiamo uscendo alla grandissima e dobbiamo continuare così".

TIRO DA FUORI - "Dobbiamo avere più coraggio per tirare e prendersi più responsabilità. Uno sbaglio lì ci sta, l'importante è non sbagliare nella nostra trequarti. Dobbiamo assolutamente crederci, anche in vista del Chelsea".