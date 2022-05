Le parole di Federico Bernardeschi a Dazn:



L'ADDIO - "Una giornata particolare, sono molto contento di questo. Messaggi? Mia moglie c'è sempre per me, mi ha detto di godermi tutto questo, per me è una cosa importante"



RICORDO PIU' BELLO - "Il primo trofeo, ma sono veramente tanti, 5 anni meravigliosi, oggi ho fatto un discorso dopo pranzo a tutti i ragazzi, la dirigenza, il mister, ho ringraziato perché tutti mi hanno fatto crescere. Il mondo Juve mi ha fatto sentire a casa, questa è la cosa più importante"



ALLEGRI - "Ho un rapporto particolare, sa quello che penso di lui, quanto lo stimo e gli devo tanto perché anche lui mi ha trasmesso qualcosa di importante, mi ha fatto crescere come uomo e calciatore, gli devo tanto"



FIRENZE - "Era proprio la chiusura di un cerchio perfetto, giusto così"



FUTURO - "Siamo pronti a tutto"



PROSSIMO ANNO - "Il prossimo anno farò numeri? Sono d'accordo"