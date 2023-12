Anche Federicoha voluto dedicare un bel pensiero a Giorgio, compagno di squadra allae in Nazionale, dopo l'annuncio del suo ritiro.- "È arrivato questo giorno amico mio, speravo, come tutti noi, che non arrivasse mai, ma purtroppo non si può fermare il tempo, passa per tutti e a lui di certo non puoi fare una scivolata delle tue, quelle scivolate che hanno fermato tutti i più grandi campioni che hai incontrato nel tuo cammino, nella tua strepitosa carriera, nella storia che hai scritto e raccontato in quel campo verde da noi tanto amato. Sei stato, sei e sarai un esempio per tutti come calciatore ma soprattutto per il grande uomo che hai dimostrato di essere. Rimarrai un esempio per generazioni e generazioni. È stato un onore e un privilegio averti come capitano per tantissimi anni, condividendo dentro e fuori dal campo ogni giorno un viaggio straordinario che ci terrà per sempre legati! Adesso inizia un nuovo percorso, per te e per la tua meravigliosa famiglia e sono sicuro che saprai viverlo con coraggio, lealtà ed entusiasmo, scrivendo ancora una volta la storia. Ti voglio bene Fratellone mio! Fede".