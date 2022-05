Il rinnovo di Federico Bernardeschi è uno dei temi che accompagna il finire della stagione in casa Juventus. A fare il punto, in questo senso, è la Gazzetta: " Una decisione su Federico Bernardeschi arriverà ancora prima. La Juve e Berna si sono lasciati con l’idea che il club, a breve, formalizzerà la sua proposta per il rinnovo. Il punto è che ora le parti sono lontane. Bernardeschi non vuole scendere sotto i 3 milioni a stagione, cifra che la Juventus non sembra poter (e voler) raggiungere, nel quadro dei risparmi di questi mesi. La svolta positiva non è da escludere ma nemmeno probabile: al momento, più semplice che Federico trovi un estimatore all’estero, dove è seguito da anni".