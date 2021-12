La Juventus è arrivata al giro di boa del campionato con un bottino di reti un po' esiguo per una squadra del suo livello: appena 27 in 19 partite, motivo anche per il quale la squadra di mister Allegri si trova al 5° posto e non tra le prime quattro.Paulo Dybala 5Alvaro Morata 5Juan Cuadrado 4Leonardo Bonucci 3Moise Kean 3Manuel Locatelli 2Weston McKennie 2Federico Bernardeschi 1Matthijs De Ligt 1Federico Chiesa 1