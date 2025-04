Bernabé: 'La Juventus è una delle migliori d'Europa. Emozionante la prima volta all'Allianz Stadium'

Getty Images

L'intervista di Bernabé prima di Parma-Juventus

"Sfidiamo una delle migliori squadre d’Europa, non soltanto d’Italia, ma non firmerei mai per un pareggio prima del fischio d’inizio", inizia così l'intervista a Tuttosport di Adrianil talento spagnolo del Parma. "Nelle ultime partite, abbiamo quasi sempre finito con il rammarico di non aver sfruttato gli episodi. E poi basta guardare la classifica: abbiamo bisogno di tre punti, non di uno". Insomma, Juventus avvisata."L’emozione della mia prima volta in uno stadio bello come l’Allianz. E la stanchezza a fine gara: era stata una partita equilibrata e spettacolare, che potevamo vincere entrambe. Al triplice fischio eravamo tutti stremati".

"Li stiamo studiando, certo, ma per come intendiamo il gioco dobbiamo concentrarci su di noi e pensare solo a noi. Poi è chiaro che affronteremo giocatori straordinari per forza e per qualità, che ci spingeranno a dare il massimo. Ma non abbiamo paura"."Mi sono concentrato molto su di lui, a Parma: ha trascorso con noi le ultime stagioni della carriera, a oltre 40 anni, ma era sempre il primo a entrare in palestra e l’ultimo a uscire dal campo. Aveva vinto tutto e si allenava sempre al 100%: è stato un esempio, una vera e propria ispirazione".