Questa stagione doveva rappresentare per lui l'occasione per la consacrazione definitiva, ma i primi tre mesi di Federico Bernardeschi sono stati la testimonianza di un parziale fallimento. Vero è che sotto un profilo tattico l'ex viola non sembra aver trovato ancora la collocazione ideale, ma è altrettanto vero che, come si legge sul Corriere dello Sport, il talento di Carrara, a questo punto della stagione non aveva mai fatto così male - almeno in termini numerici. Quattordici presenze, nelle quali non ha messo a referto un singolo gol né un assist. Dalla stagione 2014/2015 (la prima tra i 'grandi'), alla diciottesima di campionato aveva messo a segno, nella peggiore delle situazioni, almeno un assist. Nello specifico: al rientro da Crotone, cinque presenze e un assist; nella stagione 2015/2016, quindici presenze e tre assist; nella 2016/2017 - ad oggi, la sua miglior annata - diciotto presenze con nove gol e due assist; nelle prime due stagioni alla Juve, invece, rispettivamente dodici e dieci presenze con due gol e due assist alla prima e due gol alla seconda. Bernardeschi è chiamato, quindi, ad una svolta, che probabilmente sarà nel ruolo di centrocampista. Si spera, per lui e per il movimento calcistico italiano, per recuperare quantomeno un grande talento.