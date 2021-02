Il presidente del Monza Silvio Berlusconi ha parlato ai microfoni di Sky Sport, soffermandosi sul derby tra Inter e Milan in programma domenica pomeriggio: "Negli ultimi tempi mi è successo di vedere l'Inter e mi sono trovato da milanese a tifare per loro. Ho avuto simpatia e speravo facesse buoni risultati. Ma nel derby tiferò Milan"



SULLA STELLA ROSSA - "Mi tornano in mente bei ricordi. è stata una stagione fantastica e parte importante della mia vita"



SU PIOLI - "Magari gli farò una telefonata"



SU IBRAHIMOVIC - "Ibra deve finire alla grandissima e gli consiglio di finire la carriera al Milan"



SU DRAGHI E BALOTELLI - "Sono protagonisti che devono aggiungere forza ai loro obiettivi"