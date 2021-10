Silvio, presidente del Monza ed ex patron del Milan, ha parlato a Il Mattino, rivelando il suo sogno calcistico per la stagione in corso: ”Monza promosso in Serie A, Napoli campione d'Italia e Milan vincitore della Champions League. Firmerei subito. Tutte e tre le squadre lo meriterebbero. Ci teniamo a fare bene anche a Monza, vogliamo far gioire i nostri tifosi".