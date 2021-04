L'ex presidente del Milan, oggi patron del Monza, Silvio Berlusconi ieri pomeriggio è stato ricoverato all'ospedale San Raffaele di Milano per alcuni accertamenti. Come riporta l'Ansa, è la seconda ospedalizzazione nel giro di quindici giorni per l'ex Presidente del Consiglio. A dare la notizia della prima era stato il suo avvocato Federico Cecconi, che però non si era voluto "dilungare" sulle problematiche di salute che l'hanno causata. Berlusconi, 84 anni, è reduce da una Pasqua trascorsa in Provenza, a casa della figlia Marina.