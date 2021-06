Giampiero Boniperti è stato una leggenda di un calcio dove contavano carattere e tecnica. Ha messo le sue capacità al servizio degli italiani diventando europarlamentare di @forza_italia. Amico e consigliere prezioso. Un abbraccio alla sua famiglia. pic.twitter.com/ByoHsWYLgh — Silvio Berlusconi (@berlusconi) June 18, 2021

Giampiero Boniperti è stato presidente della Juventus anche negli anni in cui Silvio Berlusconi conduceva il Milan ai trionfi internazionali. Tra i due c'è stato un bel rapporto, come dimostra questo tweet di Berlusconi ( QUI invece il ricordo di un ex capitano della Juventus come Furino)