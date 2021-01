Il Monza di Galliani e Berlusconi è la grande protagonista della Serie B. L'obiettivo era stato dichiarato dall'inizio della stagione: salire subito in Serie A. E per provare il doppio salto nel giro di due anni, i biancorossi vogliono alzare l'asticella della rosa rinforzandosi anche nel mercato di gennaio: nel mirino c'è l'ex Juventus Romulo, centrocampista brasiliano rimasto svincolato dopo l'ultima esperienza in Serie A al Brescia e in cerca di squadra.