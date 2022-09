Silvio, presidente del Monza, ha parlato in un’intervista esclusiva a Telelombardia: "Io sono da più di 30 anni un brianzolo, Monza ha tanti record non solo nella Formula 1, ma anche in altri settori sportivi. La squadra di calcio, il Monza, da 110 anni cercava di andare in Serie A senza riuscirvi. Da lì è nata la mia voglia di fare un regalo a tutti i cittadini di Monza e della Brianza e di portare il Monza in A. Farlo mi ha portato più gioia che vincere una Champions. Non è un modo di dire che Monza e la Brianza sono la terra nella quale ho visto il mio futuro, acquistare il Monza è stato un atto d’amore verso questa terra e portarlo in A ha significato sentire la gioia, l’entusiasmo, la passione di un’intera collettività che stava aspettando questo momento da 110 anni. Monza è la terza città della Lombardia, città simbolo dello sport in altre discipline e meritava questo risultato".