Iltrova il primo successo in Serie A contro la, tre punti all'esordio in panchina di Raffaele Palladino dopo il solo punto conquistato nelle precedenti sei giornate con Giovanni Stroppa alla guida. Silvio, patron dei brianzoli, ha commentato a Telelombardia: "Battere la Juventus mi pare un buon modo di cominciare un nuovo percorso. Ho sempre detto che il Monza ha grandi potenzialità che non aveva espresso in parte per i molti infortuni, in parte per il calendario difficile nelle prime giornate di campionato, ma in parte anche per un modulo di gioco che a mio giudizio poteva essere migliorato. Se questa è la cura Berlusconi, direi che funziona!".