Sta facendo il giro del web il video di Silvio Berlusconi alla festa di Natale del Monza. Il presidente del club di Serie C (inserito nello stesso girone della Juventus Under 23) ha parlato in maniera scherzosa della sua "routine" e di quella dell'amministratore delegato del club Adriano Galliani: "Ho sentito dire che Galliani pensa al Monza mattino, pomeriggio e sera tanto che adesso non sc...più. A me capitava di farlo sei volte ogni notte, ora dopo la terza mi addormento". Insomma, sempre il solito Berlusconi.