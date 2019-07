Silvio Berlusconi, ex presidente del Milan oggi patron del Monza, ha parlato ai microfoni di Numero-Diez.com anche della Juventus: "De Ligt e Cristiano Ronaldo? Se li avessi comprati io sarebbe cascato il mondo, con quei soldi e quella spesa. Ma la Juventus fa impressione francamente, non capisco neanche come farebbe a stare dentro i trattati europei per quanto riguarda le entrate e le uscite perché le uscite negli acquisti sono state veramente importanti. Comunque anche alla Juventus auguri, sarebbe bello che dopo tanti anni riuscisse a raggiungere la Coppa dei Campioni".